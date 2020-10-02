Новая платформа на остановочном пункте Молоди в Подмосковье откроется 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новую платформу откроют для пассажиров на остановочном пункте Молоди Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

В компании рассказали, что в воскресенье на этой платформе впервые начнут останавливаться поезда Курского направления, следующие из Москвы. Модернизацией пассажирской инфраструктуры занимались специалисты АО "Центральная ППК", сообщает Агентство "Москва".

На платформе специалисты заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды и информационное табло. Для информирования о прибытии поездов и другой важной информации на станции работает система аудиооповещения. Для маломобильных граждан оборудован пандус.

В конце августа на остановочном пункте Лось Ярославского направления МЖД после реконструкции открыли платформу № 2. На платформе заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло и систему аудиооповещения.

