Новая платформа открылась на остановочном пункте Лось Ярославского направления МЖД

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На остановочном пункте Лось Ярославского направления МЖД после реконструкции открыли платформу № 2, сообщает пресс-служба магистрали.
На платформе заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло и систему аудиооповещения.
Также полностью обновлена система освещения. На платформе установлен павильон с кассами и турникетами.
На радиальных направлениях железных дорог и МЦД в Москве с начала года построили и реконструировали 10 остановочных пунктов.
В частности, в этом году закончили строить станцию Санино на Киевском направлении. Также завершились работы на станциях Остафьево и Курьяново.
Ранее сообщалось, что на МЦД построят и реконструируют еще 14 станций.
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