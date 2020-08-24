Новая платформа открылась на остановочном пункте Лось Ярославского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На остановочном пункте Лось Ярославского направления МЖД после реконструкции открыли платформу № 2, сообщает пресс-служба магистрали.

На платформе заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло и систему аудиооповещения.

Также полностью обновлена система освещения. На платформе установлен павильон с кассами и турникетами.

На радиальных направлениях железных дорог и МЦД в Москве с начала года построили и реконструировали 10 остановочных пунктов.

В частности, в этом году закончили строить станцию Санино на Киевском направлении. Также завершились работы на станциях Остафьево и Курьяново.

Ранее сообщалось, что на МЦД построят и реконструируют еще 14 станций.