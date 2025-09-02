В МВД прокомментировали сообщения о штрафе на машину с корги за рулем

Фото: телеграм-канал "Москва сегодня"

В Госавтоинспекцию не поступала информация о штрафе за превышение скорости машины, за рулем которого на Щелковском шоссе якобы была корги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

Фотография соответствующего штрафа со снимком автомобиля, на водительском сидении которого сидит собака, ранее появилась в Сети. Также по кадру можно предложить, что скорость машины достигала 187 километров в час.

Ранее стало известно, что в России могут появиться штрафы за "иранскую тонировку", то есть съемные шторки для автомобилей.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, число людей, нарушающих установленные нормы, растет с каждым годом.

На фоне этого организация призвала усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тысяч рублей и уточнить формулировки названий тонировки. Последнее поможет исключить возможность применения подобных устройств.