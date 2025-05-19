Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве заблокировали аккаунт курьера за езду по автомагистрали, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что движение курьеров по автомагистралям строго запрещено. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что доставщик создает опасную ситуацию на дороге для себя и других. За данное нарушение гражданина заблокировали в сервисе доставки, из-за чего он больше не сможет получать заказы.

По правилам курьеры на электровелосипедах и мопедах должны двигаться по правому краю проезжей части, добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил запретить курьерам пользоваться любым транспортом со скоростью более 10 километров в час. По его словам, люди жалуются на доставщиков, которые передвигаются по тротуарам и паркам на скорости 30 километров в час. Они также игнорируют пешеходов, матерей с колясками и детьми.