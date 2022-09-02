Маршруты автобусов изменятся в трех районах Москвы из-за велофестиваля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В связи с проведением осеннего велофестиваля в воскресенье, 4 сентября, маршруты общественного транспорта в центре, на востоке и северо-востоке Москвы будут изменены, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 06:00 и до окончания мероприятия автобус м31 будет следовать от станции метро "Краснопресненская" до остановки "Башни "Око" и "Нева" вместо "Сити". Маршрут м32 будет следовать до башен Око и Нева с Белорусского вокзала, е70 будет следовать по маршруту "138-й квартал Выхина" – "Метро "Таганская".

Изменения также затронут автобусы № 379, 116, с755, с856, м6, м7, 220, 51, 75, 152, с 249, с263, и другие.

Свои маршруты также изменят и трамваи. Так, с 13:00 и до окончания мероприятия трамвай № 4 пройдет по маршруту "Метро "Бульвар Рокоссовского" – "Краснобогатырская улица" – "Метро "Преображенская площадь" – "Сокольническая Застава".

Трамвай № 11 проследует от 16-й Парковой улицы до Богородского, в то время как трамвай № 25 не будет ходить вообще. Изменения коснутся и маршрутов м53, 76, 599, 803, и других.

В Москве 4 сентября состоится велогонка "Две реки". Соревнование пройдет в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только хочет попробовать свои силы на трассе.

Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити". Разворотная площадка на дальней дистанции будет расположена в Лефортове. Участники гонки по пути смогут полюбоваться видами с Лужнецкой набережной, небоскребами в "Москва-Сити", храмом Христа Спасителя и Кремлем.

