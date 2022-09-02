Маршруты автобусов изменятся в трех районах Москвы из-за велофестиваля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В связи с проведением осеннего велофестиваля в воскресенье, 4 сентября, маршруты общественного транспорта в центре, на востоке и северо-востоке Москвы будут изменены, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Так, с 06:00 и до окончания мероприятия автобус м31 будет следовать от станции метро "Краснопресненская" до остановки "Башни "Око" и "Нева" вместо "Сити". Маршрут м32 будет следовать до башен Око и Нева с Белорусского вокзала, е70 будет следовать по маршруту "138-й квартал Выхина" – "Метро "Таганская".
Изменения также затронут автобусы № 379, 116, с755, с856, м6, м7, 220, 51, 75, 152, с 249, с263, и другие.
Свои маршруты также изменят и трамваи. Так, с 13:00 и до окончания мероприятия трамвай № 4 пройдет по маршруту "Метро "Бульвар Рокоссовского" – "Краснобогатырская улица" – "Метро "Преображенская площадь" – "Сокольническая Застава".
Трамвай № 11 проследует от 16-й Парковой улицы до Богородского, в то время как трамвай № 25 не будет ходить вообще. Изменения коснутся и маршрутов м53, 76, 599, 803, и других.
В Москве 4 сентября состоится велогонка "Две реки". Соревнование пройдет в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только хочет попробовать свои силы на трассе.
Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити". Разворотная площадка на дальней дистанции будет расположена в Лефортове. Участники гонки по пути смогут полюбоваться видами с Лужнецкой набережной, небоскребами в "Москва-Сити", храмом Христа Спасителя и Кремлем.
Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: