Фото: портал мэра и правительства Москвы

Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 4 сентября в связи с проведением осеннего велофестиваля, сообщает ТАСС.

Бесплатным провозом можно воспользоваться в любое время на любом пригородном направлении. Разместить велосипед получится в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Сбор на велофестиваль стартует в 12:00 на Пресненской набережной со стороны улицы Тестовской. На нем впервые организуют отдельную полосу для участников на самокатах, электросамокатах и электровелосипедах, они начнут прогулку в 12:45, а в 13:00 будет дан старт велосипедистам.

В Москве 4 сентября состоится велогонка "Две реки". Соревнование пройдет в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только хочет попробовать свои силы на трассе.

Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити". Разворотная площадка на дальней дистанции будет расположена в Лефортове. Участники гонки по пути смогут полюбоваться видами с Лужнецкой набережной, небоскребами в "Москва-Сити", храмом Христа Спасителя и Кремлем.

