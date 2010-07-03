Три надземных перехода через пути МЦД-1 построят на западе столицы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На западе столицы в рамках строительства северного дублера Кутузовского проспекта возведут три надземных пешеходных перехода через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время идет разработка проектной документации", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Первый переход будет построен через северный дублер Кутузовского проспекта и ж/д пути Белорусского (Смоленского) направления МЖД от владения 13, на улице Василисы Кожиной. Когда переход построят, пешеходы смогут попасть на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы.
Второй переход построят в районе дома 22, на улице Василисы Кожиной. Он поможет пешеходам оказаться в районе Поклонной горы – ближе к развязке на пересечении с Минской улицей.
В районе дома 16, на улице Ивана Франко возведут третий переход для пешеходов. По нему можно будет попасть на улицу Красных Зорь.
МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Они охватят 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут поезда "Иволга".
Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.
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