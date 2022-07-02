Более 7,6 млн пассажиров присоединились к программе "РЖД Бонус" за 10 лет

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Более 7,6 миллиона человек зарегистрировались в программе лояльности "РЖД Бонус" за 10 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Российские железные дороги.

В частности, участниками стали почти 16 тысяч студентов и аспирантов, для которых предусмотрена скидка 25% на билеты в купе, а также 150 тысяч участников семейной программы, получающие баллы на общий счет. Их можно обменивать на премиальные билеты и переводить в фонды.

Ранее РЖД вернули скидки на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для многодетных семей. Предложение будет действовать не только летом, но также в течение всего года.

Период проведения акции – с 9 июня 2021 года по 31 декабря 2024 года. Билеты со скидкой 15% уже доступны на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

