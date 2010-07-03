Новые станции красной ветки метро создали более 700 рабочих мест

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 700 рабочих мест создано к открытию четырех новых станций Сокольнической линии столичной подземки.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", для обслуживания нового участка, в основном, приняты машинисты, кассиры и сотрудники службы безопасности.

Кроме того, на работу в метро взяли дежурных станционных постов централизации, дежурных по станциям, монтеров путей, слесарей-электриков и электромехаников.

В метрополитене пояснили, что часть сотрудников перевели с других линий, часть работников были приняты в метро и прошли соответствующее обучение.

Также там подчеркнули, что открытие новых станций улучшило транспортную ситуацию и обслуживание жителей ТиНАО, которые могут экономить на поездках до 40 минут в день.

Четыре новые станции красной ветки начали работать 20 июня. По словам Сергея Собянина, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) до "Коммунарки" и Троицка.