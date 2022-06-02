Свыше 190 тыс нарушений в сфере нелегальных перевозок выявили в Москве за 11 лет

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Более 190 тысяч нарушений в сфере нелегальных перевозок выявили в Москве с 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Руководитель учреждения Владислав Султанов рассказал, что в 2011 году проблема с нелегальными перевозчиками требовала немедленной проработки.

"Несогласованные маршруты, угроза безопасности пассажиров и экономические потери для жителей и города. За эти годы удалось полностью избавиться от незаконных автовокзалов, "зазывал" на нелегальные междугородние рейсы вблизи транспортных узлов и реформировать деятельность частных перевозчиков, которые были частой причиной ДТП", – отметил Султанов.

По его словам, нелегальных перевозчиков на многих ТПУ удалось устранить благодаря круглосуточному мониторингу и контролю ситуации. На специальные стоянки отправили свыше 40 тысяч транспортных средств, из которых более 90% – легковые автомобили.

Он подчеркнул, что с начала года выявили свыше 7 тысяч нарушений, а на спецстоянки отправили примерно 3 тысячи машин.

Султанов заявил, что эта работа обеспечивает надежность ежедневных поездок жителей. В ситуационных центрах круглосуточно проводят мониторинги, в том числе онлайн-сервисов транспортных услуг и групп в соцсетях, для оперативного поиска нелегальных перевозчиков.

Он добавил, что пассажир при пользовании услугами нелегалов рискует своим здоровьем, так как многие водители не проходят медицинский и технический осмотр транспорта.

"Приостановка деятельности, изъятие транспортных средств для незаконного перевозчика большой финансовый ущерб, и зачастую он прекращает нелегальную деятельность", – заключил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 4 июня трамваи не будут ходить между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамвай № А будет ходить от Новоконной площади через "Пролетарскую" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а трамвай № 39 – от "Университета" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

