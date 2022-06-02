В Подмосковье запретили оплату проезда наличными через водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что депутаты приняли решение о запрете оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья наличными через водителя. Об этом сообщает РИА Новости.
В парламенте отметили, что продажи билетов за наличные составляли около 2% от всех поездок. Данный способ оплаты увеличивал время посадки и отвлекал водителя от дороги. Теперь оплату можно производить только по картам "Стрелка" и "Тройка", банковским и соцкартам.
Ожидается, что решение обеспечит безопасность перевозок и финансовую прозрачность.
"(Водитель. – Прим. ред.) отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность – перевозить жителей", – подчеркнул председатель Мособлдумы.
Ранее в Москве запустили платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда". Теперь пассажиры смогут покупать билеты онлайн, а перевозчики могут предоставлять свои услуги на агрегаторе. Для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить".
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