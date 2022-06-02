Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

14:38

В Подмосковье запретили оплату проезда наличными через водителя

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что депутаты приняли решение о запрете оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья наличными через водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В парламенте отметили, что продажи билетов за наличные составляли около 2% от всех поездок. Данный способ оплаты увеличивал время посадки и отвлекал водителя от дороги. Теперь оплату можно производить только по картам "Стрелка" и "Тройка", банковским и соцкартам.

Ожидается, что решение обеспечит безопасность перевозок и финансовую прозрачность.

"(Водитель. – Прим. ред.) отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность – перевозить жителей", – подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее в Москве запустили платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда". Теперь пассажиры смогут покупать билеты онлайн, а перевозчики могут предоставлять свои услуги на агрегаторе. Для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить".

В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать