В Подмосковье запретили оплату проезда наличными через водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что депутаты приняли решение о запрете оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья наличными через водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В парламенте отметили, что продажи билетов за наличные составляли около 2% от всех поездок. Данный способ оплаты увеличивал время посадки и отвлекал водителя от дороги. Теперь оплату можно производить только по картам "Стрелка" и "Тройка", банковским и соцкартам.

Ожидается, что решение обеспечит безопасность перевозок и финансовую прозрачность.

"(Водитель. – Прим. ред.) отвечает за безопасность и качество перевозки. Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность – перевозить жителей", – подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее в Москве запустили платформу по онлайн-продаже билетов на речной транспорт "Суда сюда". Теперь пассажиры смогут покупать билеты онлайн, а перевозчики могут предоставлять свои услуги на агрегаторе. Для покупки билета нужно зайти на сайт, выбрать дату и категорию поездки (прогулочные маршруты, банкетный флот, переправа), время и причал отправления, кликнуть "купить".

