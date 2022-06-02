В РФ предложили увеличить срок ремонта товаров по гарантии

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Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор обсуждают возможность увеличить срок ремонта товаров по гарантии вдвое, до 90 дней, сообщает газета "Известия".
Инициатива рассматривается из-за возникших проблем с оказанием ремонта в течение 45 дней у предприятий, что связано с задержкой поставок деталей на фоне санкционного давления.
С просьбой продлить срок ремонта и наложить мораторий на некоторые статьи Федерального закона "О защите прав потребителей" в правительство обращались Российский союз промышленников и предпринимателей и ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Они объяснили, что клиенты стали обращаться в суд из-за задержки оказания им услуги ремонта.
В Минэкономразвития предложили внести поправки в статью 20 закона "О защите прав потребителей", увеличить срок гарантийного ремонта, ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которую суд присуждает потребителю.
При этом глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов заявил, что такие решения приведут к урезанию прав граждан, которые лишатся гарантий при задержке ремонта.
"Сначала иностранные автоконцерны фактически ввели против России санкции и прекратили поставки запчастей, а теперь требуют урезать права граждан, чтобы они лишались всех гарантий в случае задержки ремонта", – отметил Павлов.
Ранее сообщалось, что в компании "Медси" увеличились сроки выполнения некоторых видов исследований из-за задержки или прекращения поставок реагентов от зарубежных производителей. В "Инвитро" же пока не наблюдают дефицита реагентов благодаря сделанным в марте запасам.
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