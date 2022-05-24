Частные медлаборатории РФ сообщили об увеличении сроков ряда исследований

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В компании "Медси" увеличились сроки выполнения некоторых видов исследований из-за задержки или прекращения поставок реагентов от зарубежных производителей. Об этом сообщает ТАСС.
Заместитель медицинского директора по лабораторной диагностике компании, руководитель сети Smartlab Ольга Калачева рассказала, что увеличились сроки для редких биохимических, иммунохимических исследований, а также для диагностики аутоиммунных заболеваний.
"На данный момент наиболее остро обстоит ситуация с реагентами на аллергодиагностику. Для ряда исследований лаборатория Smartlab нашла альтернативные варианты поставок", – отметила Калачева.
По ее словам, поставки задерживаются из-за ограничений на ввоз ряда товаров в Россию, а также из-за нарушения логистических цепочек. При этом представитель "Медси" добавила, что у лаборатории Smartlab есть запас реагентов для востребованных исследований.
В "Инвитро" рассказали, что пока не наблюдают дефицита реагентов благодаря сделанным в марте запасам. Однако в компании допустили возможность задержки поставок и повышение стоимости некоторых исследований из-за перехода на предоплаты, колебания курсов валют и усложнившейся логистики.
Компании потребовалось искать альтернативы четырем поставщикам, ушедшим с российского рынка. В "Инвитро" подчеркнули, что отечественный поставщик аллерготестов уже найден.
Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова рассказала, что зарубежные компании не отказывают России в поставках медицинского оборудования. Несмотря на это, отметила она, в стране ведется работа по импортозамещению. По ее словам, многие модели будут обладать улучшенными качествами.
В re:Store сообщили, что в РФ закрыто 15 магазинов из-за с проблем с поставками
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