На Рижском и Курском направлениях МЖД с 5 по 8 мая запустят компенсационные автобусы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 5 по 8 мая на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги и МЦД-2 запустят компенсационные автобусы из-за изменения расписания электричек в связи с ремонтом. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

"В первой половине мая скорректировано расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением масштабных работ по ремонту и развитию инфраструктуры на различных участках. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

В 9:30 будет запущен автобус Нахабино – Тушинская 5-7 мая, а Тушинская – Нахабино в 13:00 и 16:45. 8 мая будет ходить автобус Нахабино – Тушинская отправлением в 8:05 и 9:30, а Тушинская – Нахабино в 11:15; 16:45; 21:45.

Уточняется, что пассажирам для проезда на автобусе нужно приобрести билет на пригородный поезд или воспользоваться абонементом.

Ранее компенсационные автобусы курсировали на Киевском направлении МЖД 24 и 25 апреля 2021 года в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.