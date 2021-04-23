Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 24–25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компенсационные автобусы будут курсировать на Киевском направлении МЖД 24 и 25 апреля 2021 года в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Отмечается, что 24 апреля с 22:55 до 09:55 25 апреля скорректируют расписание Киевского направления из-за ремонтных работ.
"У части поездов, следующих на участке Солнечная – Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Несколько рейсов выведут из расписания", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, там уточнили, что автобусы будут курсировать по следующему расписанию: Внуково – Лесной Городок в 08:20 (проследуют без промежуточных остановок; Лесной Городок – Киевский вокзал в 07:20, 08:45, 09:20, 09:55 (автобусы проследуют с остановкой на станции Внуково в 07:30, 08:55, 09:30, 10:05); Лесной городок – Киевский вокзал в 05:25 (без промежуточных остановок); Апрелевка – Киевский вокзал в 06:45, 08:00, 09:00.
Помимо этого, в ЦППК напомнили, что для проезда нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на этом маршруте. Фактическое время отправления будет зависеть от дорожной ситуации в населенных пунктах по маршруту следования.
Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в период с 13 по 30 апреля.
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