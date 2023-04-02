В Совфеде предложили создать паромное сообщение между Бердянским и Мариупольским портами

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил организовать паромное сообщение для пассажиров и перевозок грузов по Азовскому морю между Бердянским и Мариупольским портами. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение было направлено в письме помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Предполагается, что это паромное сообщение позволит избежать транспортного коллапса и создания транспортных коридоров.

Ранее глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил, что 1 мая планируется возобновить паромное сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи после 9-летнего перерыва.

Он уточнил, что работа по этому вопросу велась очень долго. В ближайшее время, по его словам, стороны заключат соответствующие соглашения.

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