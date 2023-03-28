09:07Транспорт
Движение катеров восстановили в Севастопольской бухте
Фото: depositphotos/mistervlad
Специалисты восстановили движение катеров в Севастопольской бухте. Об этом информирует телеграм-канал ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Однако паромное движение пока что не работает.
"Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет", – говорится в сообщении.
Паромное и катерное сообщения в городе остановили в связи со штормовым предупреждением, которое было объявлено ночью 28 марта. В Севастополе дул сильный ветер, его порывы достигали 20–25 метров в секунду.
До этого движение морского транспорта в Севастопольской бухте было приостановлено 22 марта. Пассажирам рассказали, что при изменении работы морского транспорта информация будет размещена дополнительно. В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников.
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