Паромное сообщение Сочи – Трабзон планируют возобновить 1 мая

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Паромное сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется возобновить 1 мая после 9-летнего перерыва. Об этом сообщил глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.

Он уточнил, что работа в этом вопросе велась очень долго. В скором времени, по его словам, стороны заключат соответствующие соглашения.

"6 апреля мы подпишем контракты. Мы поставим 300-местный паром между Сочи и Трабзоном. Его вместимость составит 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для сыпучих грузов. С 1 мая мы запускаем сообщение Трабзон – Сочи", – приводит слова Челеби газета Yeni Akit.

По информации издания, это паромное сообщение интенсивно осуществлялось с 1992 по 2008 годы, однако затем, в 2014 году, было полностью отменено.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в республику 27 апреля.

Так, по словам Эрдогана, президент России может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую".

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