Движение поездов на салатовой ветке было приостановлено из-за человека на путях – Дептранс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на юге салатовой ветки метро было остановлено из-за человека на путях. В настоящий момент движение восстановлено. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от "Печатников" до "Чкаловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Через несколько минут в телеграм-канале ведомства появилось сообщение, что движение поездов было восстановлено и вводится в график.

Ранее движение поездов останавливалось на Таганско-Краснопресненской ветке метро. Причиной также стало попадание человека на пути.

До этого движение было остановлено на Серпуховско-Тимирязевской ветке. Сбой произошел на участке между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южной".