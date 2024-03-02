02 марта, 21:08Транспорт
Движение поездов на салатовой ветке было приостановлено из-за человека на путях – Дептранс
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на юге салатовой ветки метро было остановлено из-за человека на путях. В настоящий момент движение восстановлено. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее в Дептрансе сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от "Печатников" до "Чкаловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Через несколько минут в телеграм-канале ведомства появилось сообщение, что движение поездов было восстановлено и вводится в график.
Ранее движение поездов останавливалось на Таганско-Краснопресненской ветке метро. Причиной также стало попадание человека на пути.
До этого движение было остановлено на Серпуховско-Тимирязевской ветке. Сбой произошел на участке между станциями "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южной".
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