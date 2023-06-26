На Таганско-Краснопресненской линии восстановили движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановили движение поездов после падения пассажира на пути, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", – отметили в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, человек упал под прибывающий поезд на станции метро "Тушинская".

"Движение было остановлено, мужчину достали и передали медикам. Его состояние и степень полученных травм уточняется", – сказал источник.

Факт падения человека на рельсы на "Тушинской" подтвердили в столичном главке МВД, не уточнив обстоятельств инцидента.

Ранее в ведомстве рассказали, что инцидент с человеком на путях произошел на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. На указанном участке были увеличены интервалы курсирования поездов. Однако о состоянии упавшего пассажира не уточнялось.