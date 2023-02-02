График движения поездов на МЦД-2 будет изменен с 4 по 6 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 01:30 4 февраля до 04:30 6 февраля будет изменен график движения поездов, курсирующих на МЦД-2. Изменения будут действовать в выходные дни, когда электричками пользуются меньше всего людей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что изменения в графике связаны с проведением строительных работ на транспортно-пересадочном узле Рижская. Так, изменения коснутся Рижского и Курского направлений, а также центрального участка МЦД-2:

на станциях Рижская и Площадь трех вокзалов поезда будут двигаться по одному пути в обе стороны – обычно по нему следуют составы в сторону Нахабина. Кроме того, интервал движения поездов на этом участке увеличится до часа;

на Курском направлении из-за отмены части поездов интервал движения увеличится до 20 минут. Некоторые составы отправятся от станции Царицыно и Курского вокзала или проследуют до этих станций;

на Рижском направлении из-за отмены части поездов интервал движения увеличится до 30 минут. Некоторые составы будут отправляться от станции Стрешнево и Рижского вокзала или следовать до этих станций.

Горожанам порекомендовали заранее планировать поездки, учитывая изменения, и сверяться с актуальным расписанием.

О февральских изменениях в расписании электричек пяти направлений МЖД и МЦД уже говорилось ранее. В пресс-службе МЖД заявили, что изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры.

Также ранее сообщалось, что благоустройство возле станции "Очаково" будущего МЦД-4 выполнено на 50%. На данный момент специалисты строят жилые здания в районе Очаково-Матвеевское. Из-за этого пассажиропоток станции может увеличиться.

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