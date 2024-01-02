Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Российские авиакомпании по итогам 2023 года перевезли более 103 миллионов пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Ядро также сообщил, что рост внутренних перевозок по отношению к 2022 году составил на 6,6 процента. Таким образом, глава Росавиации отметил, что задача, поставленная президентом и председателем правительства была выполнена.

Помимо этого, Ядров рассказал, что сегодня около 60 аэропортов России заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

"В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников", – заявил глава Росавиации.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что количество самолетов над Россией в праздничную ночь вырастет более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями.

До этого сообщалось, что Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Полет был нужен, чтобы проверить все аспекты взаимодействия аэропортовых, диспетчерских, специальных служб, дать оценку их готовности к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов, говорится в тексте.

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за количества осадков