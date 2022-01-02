В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменилась со 2 января. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

Изменения затронули нескольких тарифов. В частности, разовая поездка по билету "Единый" увеличилась в цене на 1 рубль (до 61 рубля). Кроме того, возросла стоимость билета на две поездки. Она составила 122 рубля (+1 рубль за поездку).

Помимо прочего, разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожал на 4 рубля.

Изменилась цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней). Стоимость одной поездки в среднем выросла чуть больше чем на 1 рубль.

Изменения в цене не затронули стоимость проезда по Face Pay, годового проездного билета, а также абонемента на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Как объясняли в Дептрансе, рост тарифов связан с увеличением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие. У метро расходы выросли на 13%. У наземного транспорта прирост и вовсе составил 15,8%.

Ранее сообщалось, что билеты на ночные экспрессы Москва – Зеленоград подешевели почти вдвое. При этом время поездки не увеличилось, а поезда по-прежнему останавливаются только на платформах Химки и Сходня.