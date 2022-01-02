В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменилась со 2 января. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.
Изменения затронули нескольких тарифов. В частности, разовая поездка по билету "Единый" увеличилась в цене на 1 рубль (до 61 рубля). Кроме того, возросла стоимость билета на две поездки. Она составила 122 рубля (+1 рубль за поездку).
Помимо прочего, разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожал на 4 рубля.
Изменилась цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней). Стоимость одной поездки в среднем выросла чуть больше чем на 1 рубль.
Изменения в цене не затронули стоимость проезда по Face Pay, годового проездного билета, а также абонемента на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
Как объясняли в Дептрансе, рост тарифов связан с увеличением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие. У метро расходы выросли на 13%. У наземного транспорта прирост и вовсе составил 15,8%.
Ранее сообщалось, что билеты на ночные экспрессы Москва – Зеленоград подешевели почти вдвое. При этом время поездки не увеличилось, а поезда по-прежнему останавливаются только на платформах Химки и Сходня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: