Меры безопасности усилены в городском транспорте на время праздников

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В городском транспорте столицы на время новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.
"На время новогодних каникул на всем городском транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Как отмечается, во время праздничных мероприятий безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, столичной полиции, Росгвардии.
В целях безопасности увеличено количество досмотров граждан на транспортных объектах.
"Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", – добавил заммэра.
В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Пешеходной стала Тверская улица. Также зонами без машин стали Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и Большая Дмитровка.
Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.
Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.
С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.
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