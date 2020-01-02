Меры безопасности усилены в городском транспорте на время праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В городском транспорте столицы на время новогодних и рождественских праздников усилены меры безопасности. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"На время новогодних каникул на всем городском транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Как отмечается, во время праздничных мероприятий безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, столичной полиции, Росгвардии.

В целях безопасности увеличено количество досмотров граждан на транспортных объектах.

"Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", – добавил заммэра.

В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Пешеходной стала Тверская улица. Также зонами без машин стали Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и Большая Дмитровка.

Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.

