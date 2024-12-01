Электробусы запустили по двум маршрутам в ЮЗАО и ТиНАО

Фото: Юлия Иванко/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве электробусы вышли на маршрут № 165 "Остафьевская улица" – "Метро “Ясенево”", а с 1 декабря начали обслуживать маршрут № 504 "Метро “Теплый Стан”" – "Поселок “Мосрентген”". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршруты проходят по шести районам Москвы. В будни на них будут работать 11 электробусов.

В Москве активно развивается городской транспорт. Автобусы заменяют на электробусы, что снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. К тому же, их выгодно отличает плавный ход и отсутствие шума и вибраций.

В электробусах предусмотрено адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Отопление салона идет за счет электронного обогревателя. Запас хода вырос с 40–50 до 80 километров, при этом вес машины остался прежним.

Электробусы обслуживают на 11 площадках ГУП "Мосгортранс". В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк "Красная Пахра". Кроме этого, открыты еще два парка - "Митино" и "Салтыковка".

Ранее сообщалось, что на магистральные маршруты в центре и на юго-востоке столицы вышли 38 электробусов. Всего в столице курсируют более 2,2 тысячи электробусов.