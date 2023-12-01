Самолет рейса Калининград – Москва приземлился в Петербурге из-за неисправности

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Самолет "Аэрофлота", летевший по маршруту Калининград – Москва, вынужден был приземлиться в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за возникшей неисправности. О незапланированной посадке рассказали представители управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"На борту 182 пассажира. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в 12:20. Инцидент не отразился на работе аэропорта.

Ранее в МЧС сообщили, что Boeing-737 АК "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота.

На борту находились 128 человек, среди которых 123 пассажира и пять членов экипажа. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани. Обошлось без пострадавших и повреждений самолета.



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