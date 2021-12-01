Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
Корректировки в движении поездов на линии были вызваны падением человека на пути.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, мужчина погиб.
В среду на Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Поезда не ходили между станциями "Курская" и "Партизанская". В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено