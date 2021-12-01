Движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.



"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Корректировки в движении поездов на линии были вызваны падением человека на пути.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы, мужчина погиб.

В среду на Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Поезда не ходили между станциями "Курская" и "Партизанская". В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

