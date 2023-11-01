Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: ТАСС/пресс-служба "Росавтодора"

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает RT.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отменили воздушную тревогу.

Вторая за день воздушная тревога была объявлена в Севастополе около 11:00. Одновременно перекрывали автомобильное движение по Крымскому мосту.

До этого Развожаев сообщал об объявлении воздушной тревоги в 06:47. Через 50 минут воздушную тревогу в Севастополе отменили и автомобильную часть Крымского моста открыли.

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