Более 14 тыс шпал и 60 км рельсов заменили в метро с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 14 тысяч шпал и 60 километров рельсов заменили в столичном метро с начала текущего года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Такие работы необходимо проводить регулярно для поддержания инфраструктуры в отличном состоянии – это важно для безопасных поездок и комфорта пассажиров", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Он отметил, что работы выполнены как на всех подземных линиях, так и на открытых участках.

"Кроме шпал и рельсовых плетей здесь сменили более 55 тысяч промежуточных рельсовых скреплений и 48 стрелочных переводов", – сказал он.

Ликсутов добавил, что за последние месяцы в метро также завершена подготовка путевой инфраструктуры к зиме.

"Сотрудники метро проверили оборудование пневмообдува и электрообогрева. В холодное время года это позволяет в автоматическом режиме очищать стрелочные переводы на открытых участках пути и в депо от снега", – уточнил заммэра.

Все работы проводились по ночам, чтобы не мешать работе метро.

Первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов ранее сообщил, что свыше четырех тысяч вестибюльных дверей вернули на станции метро перед наступлением зимних холодов.

Двери устанавливают в ночное время – с 01:00 до 05:00. Такое время выбрано специально, чтобы не мешать пассажирам передвигаться в течение дня, отмечает замначальника метро. По его словам, для сохранения тепла в метро также включают воздушно-тепловые завесы, которые оборудуют на входах и выходах метро. Всего в метро более 800 единиц такого оборудования.

Ранее сообщалось, что на навесах станций Московского центрального кольца (МЦК) в рамках подготовки к зимнему сезону установили снегозадержатели. Также подготовлены системы обогрева и снегоуборочный инвентарь.

