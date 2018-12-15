Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Более половины трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет. А с начала 2018 года обновлено почти 20 километров рельсов в четырех районах города. Об этом сообщил главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев.
"С начала года мы обновили почти 20 километров путей на северо-востоке, востоке, юге и в центре города. При капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры используем шумопоглощающие материалы и технологии", – сказал он.
Как отмечает портал мэра и правительства Москвы, в этом году трамвайные пути обновили в Холодильном переулке, на участках Полярной улицы и улицы Академика Королева, разворотном кольце "Уржумская улица", в проезде Дежнева, на Донбасском путепроводе, на разворотном кольце "Балаклавский проспект", а также на Новоспасском и Большом Устьинском мостах. Также недавно закончился ремонт на Большой Калитниковской улице и в 1-м и 4-м Рощинских проездах.
До 2020 года в Москве планируется отремонтировать более 60 километров трамвайных путей. На некоторых улицах для удобства пассажиров появятся повышенные остановочные платформы, а также будет снижен уровень шума от хода трамваев.
Ранее сообщалось, что к 2035 году почти 180 километров трамвайных путей построят в ТиНАО. Самые протяженные линии, длиной по 30 километров, пройдут от станции метро "Саларьево" до поселка Марьино и от Рязановского поселения до поселка Филимоновки.
Кроме того, одобрен проект строительства трамвайной линии от автодороги Солнцево – Бутово – Видное до Троицка. Она начнет работать уже через четыре года.
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