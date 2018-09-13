В Москве показали обновленный трамвай "Витязь"

Москва ежегодно будет закупать по сто вагонов низкопольных трамваев "Витязь-М" нового поколения с улучшенным салоном, сообщил журналистам заместитель главного инженера ГУП "Мосгортранс" Сергей Матвеев. Благодаря этому, уже к 2024 году столица полностью обновит весь подвижной состав трамвыных парков. О том, как изменяются трамваи, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"В этом вагоне количество сидячих мест увеличено на четыре штуки, сделана дополнительная накопительная площадка для размещения велосипедов или детских колясок. Увеличили число кресел, повернутых по ходу движения на 30 процентов: теперь пассажирам комфортнее наблюдать за видами из окна. А также увеличилась на треть рабочая площадь медиаэкрана, откуда пассажирам удобнее считывать информацию", – рассказал Сергей Матвеев.

Новый трамвай поступил в рамках контракта на поставку 300 вагонов, заключенного в 2016 году. По данным представителя ГУП "Мосгортранс", "Витязи" работают на пятнадцати маршрутах и ежедневно перевозят около одного миллиона пассажиров. "Этими вагонами полностью укомплектовано трамвайное депо имени Баумана, а сейчас их поставляют в Октябрьское депо, а после начнут комплектовать депо имени Русакова", – отметил Матвеев.

По словам водителя трамвая Ирины Зеленицыной, трамвай нравится пассажирам за низкий уровень пола, который позволяет без проблем входить с одноуровневой платформы пожилым людям, мамам с детскими колясками, велосипедистам, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в трамвае шесть дверей, широкие проемы – пассажиры быстро заходят и выходят из вагона. Во время поездки они могут пользоваться бесплатным Wi-Fi и заряжать гаджеты через USB-розетки.

Москва полностью обновит парк трамваев к 2024 году



На таких трамваях комфортно работать и водителям, призналась порталу Москва 24 Ирина Зеленицына. "Удобное место водителя: мягкое кресло с высокой спинкой, витражные стекла, дающие большой обзор. А еще у нас есть климат-контроль, работающий летом на охлаждение, а зимой – отапливающий кабину. Кроме того, удобный пульт управления, все настройки производятся в кабине – не нужно выходить на улицу. На экран выведены все 15 установленных видеокамер, как внутри салона, так и снаружи", – пояснила водитель 17-го маршрута трамвая (Медведково-Останкино).

Кстати, после окончания ночной смены в 2:17 ночи Ирина Зеленицына добирается домой в Медведково на ночном маршруте Н6. "Сейчас не переживаю, что не успею на машину, развозившую работников всего один раз за ночь. Ночной автобус ходит каждые полчаса и подъезжает буквально к моему дому", – отметила собеседница портала Москва 24.

Сейчас ГУП "Мосгортранс" готовится к заключению договора на поставку следующих 300 трехсекционных низкопольных вагонов серии "Витязь- М". По словам Сергея Матвеева, они станут еще лучше.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"В настоящее время дорабатываем систему информирования, так как пассажиры хотят получать больше информации. В будущем с помощью медиаэкранов они смогут понимать, сколько времени остается до следующей остановки, на какие маршруты там можно пересесть. А также узнают о достопримечательностях, которые видят за окном. Кроме того, будем передавать оперативную информацию городских служб, например, о состоянии погоды", – поделился планами заместитель главного инженера ГУП "Мосгортранс".

Собеседник портала Москва 24 также подчеркнул, что после введения бестурникетной системы в трамваях пассажиропоток на уличном рельсовом транспорте увеличился на восемь процентов, а время в пути сократилось от пяти до 20 минут, так как люди стали быстрее входить и выходить. "При этом, количество зайцев осталось прежним – порядка пяти процентов. Это величина небольшая, и, думаю, она будет снижаться", – заявил Сергей Матвеев.