Более 4 тысяч дверей вернули в вестибюли метро перед холодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше четырех тысяч вестибюльных дверей вернули на станции метро перед наступлением зимних холодов в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

"На станции столичного метро активно возвращают вторые двери, которые защищают пассажирскую зону от прямого притока холодного воздуха. Работы по традиции проводят в преддверии устойчивых холодов, чтобы вестибюли могли эффективно сохранять тепло при установлении низких уличных температур", – отметил Дощатов.

Двери устанавливают в ночное время – с 01:00 до 05:00. Такое время выбрано специально, чтобы не мешать пассажирам передвигаться в течение дня, отмечает замначальника метро.

Он добавил, что к настоящему моменты специалисты выполнили 90% от запланированных объемов. Всего в вестибюли до конца текущей недели вернут около пяти тысяч дверей.

По его словам, для сохранения тепла в метро также включают воздушно-тепловые завесы, которые оборудуют на входах и выходах метро. Всего в метро более 800 единиц такого оборудования.

"На сегодняшний день приемку прошло 100% систем. Даже в самые холодные дни на станциях с большим пассажиропотоком они будут поддерживать плюсовую температуру", – подчеркнул Дощатов.

Ранее сообщалось, что на навесах станций Московского центрального кольца (МЦК) в рамках подготовки к зимнему сезону установили снегозадержатели. Также подготовлены системы обогрева и снегоуборочный инвентарь.

