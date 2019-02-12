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12 февраля, 07:22

Более 100 км рельсов планируют заменить в московском метро

транспорт метро

12 февраля, 07:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метрополитене в 2019 году заменят более 100 километров рельсов. Работы будут проходить ночью, не нарушая график работы метро, сообщил заммэра по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В 2018 году на участках московского метро заменили более 80 километров рельсов, это в 2,3 раза больше длины Третьего транспортного кольца, почти в два раза больше самой длинной Арбатско-Покровской линии. В 2019 году перед метро стоит задача заменить более 100 километров рельсов", – приводит слова Ликсутова ТАСС.

Он отметил, что замена рельсов увеличивает плавность движения поездов и снижает расходы на эксплуатацию подвижного состава, а также контактного рельса.

Метрополитеном каждый день пользуются более семи миллионов пассажиров, в будние дни в метро ездят более девяти миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в столице отремонтировали более половины трамвайных путей за восемь лет. А с начала 2018 года обновлено почти 20 километров рельсов в четырех районах города.

До 2020 года в Москве планируется отремонтировать более 60 километров трамвайных путей. На некоторых улицах для удобства пассажиров появятся повышенные остановочные платформы, а также будет снижен уровень шума от хода трамваев.

транспорт метро

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