Более 100 км рельсов планируют заменить в московском метро

В столичном метрополитене в 2019 году заменят более 100 километров рельсов. Работы будут проходить ночью, не нарушая график работы метро, сообщил заммэра по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"В 2018 году на участках московского метро заменили более 80 километров рельсов, это в 2,3 раза больше длины Третьего транспортного кольца, почти в два раза больше самой длинной Арбатско-Покровской линии. В 2019 году перед метро стоит задача заменить более 100 километров рельсов", – приводит слова Ликсутова ТАСС.
Он отметил, что замена рельсов увеличивает плавность движения поездов и снижает расходы на эксплуатацию подвижного состава, а также контактного рельса.
Метрополитеном каждый день пользуются более семи миллионов пассажиров, в будние дни в метро ездят более девяти миллионов человек.
Ранее сообщалось, что в столице отремонтировали более половины трамвайных путей за восемь лет. А с начала 2018 года обновлено почти 20 километров рельсов в четырех районах города.
До 2020 года в Москве планируется отремонтировать более 60 километров трамвайных путей. На некоторых улицах для удобства пассажиров появятся повышенные остановочные платформы, а также будет снижен уровень шума от хода трамваев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.