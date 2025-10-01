01 октября, 08:32Транспорт
Ограничения введены на работу аэропорта Оренбурга
Фото: 123RF/serjio74
Временные ограничения введены на работу аэропорта Оренбурга, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова и Волгограда. Спустя время они были отменены. За время их действия на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно.
До этого не принимали и не выпускали самолеты аэровокзалы Краснодара и Ставрополя. В настоящее время авиагавани работают штатно.
