01 октября, 07:54

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Саратова, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов самолетов, уточняется в сообщении.

Ограничения на работу авиагавани вводились утром в среду, 1 октября. Из-за этого аэропорт Саратова временно не принимал и не выпускал самолеты.

Аналогичные меры распространялись на воздушную гавань Волгограда. Позднее все временные запреты на посадку и взлет самолетов оказались отменены. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

