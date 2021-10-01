В Госдуме рассмотрели проект об отмене обязательного техосмотра

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Законопроект об отмене обязательного техосмотра рассмотрели на Совете Государственной думы в пятницу, 1 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Еще один важный закон в повестке Совета думы – об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств", – написал спикер.

Володин отметил, что для водителей автобусов, грузовиков и такси изменений не произойдет: они как и до этого, должны будут проходить ТО.

Также эта процедура не изменится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Ранее в МВД предложили внести дополнительные послабления по техосмотру. Ведомство решило отказаться от некоторых процедур для тех машин, которые все еще будут обязаны проходить диагностику, – грузовиков, автобусов и такси.

В свою очередь, 14 сентября депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов.

