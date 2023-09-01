Вечерний час пик в Москве начнется раньше обычного

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечерний час пик на дорогах Москвы начнется раньше обычного 1 сентября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время специалисты оценивают трафик в 5 баллов, однако вечером ожидается 8 баллов. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом", – говорится в публикации.

В ведомстве объяснили, что движение будет затруднено на фоне сокращенного рабочего дня, введенных ограничений движения на нескольких участках, ремонтных работ и ДТП.

Там уточнили, что заторы могут возникнуть в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце, МКАД, а также на выездах из города.

Сейчас же определенные затруднения наблюдаются на МКАД в районе Каширского и Волоколамского шоссе и на ТТК в районе Автозаводского моста.

Водителей попросили не превышать скорость и быть внимательнее.

С 1 сентября стало возможно оформлять льготные билеты на поезда "Аэроэкспресс" онлайн на сайте и в мобильном приложении компании. Онлайн-покупка позволит сэкономить время и заранее спланировать маршрут.

В поездке нужно иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают право на льготу, чтобы предъявить их сотруднику у турникета аэроэкспресса.



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