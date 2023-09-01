Ролики ко Дню знаний покажут на 34 тыс экранах в метро и наземном транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В День знаний на 34 тысячах экранах в метро и наземном транспорте Москвы пассажирам покажут познавательные ролики. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В видео расскажем факты об истории праздника, школьной формы и парт в нашей стране. Также мы подготовили советы для родителей, как настроить ребенка на новый учебный год", – говорится в сообщении.

С экранов юных пассажиров с Днем знаний поздравят персонажи детского направления Московского транспорта Метроша, Электробусник и Речкин. На эскалаторах в метро, платформах Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также на автовокзалах и автостанциях пассажиров в аудиоформате поздравят Детский музыкальный театр юного актера, персонажи Диносити и другие.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что поездки в столичном транспорте стремятся сделать не только комфортными, но и познавательными по поручению Сергея Собянина.

Ранее мэр поздравил москвичей с Днем знаний. Он отметил, что 1 сентября в столичные школы отправились около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в городские школы пришли более 1,1 миллиона юных москвичей. Собянин, помимо прочего, пожелал школьникам новых открытий и радости от полученных знаний.



Торжественные линейки в День знаний начались в столичных школах