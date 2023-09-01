ЦППК представила лимитированные карты с героями "Спокойной ночи, малыши!"

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания выпустила 3 тысячи транспортных карт с изображением Хрюши, Фили и Каркуши в честь 59-летия телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Знаменитые герои программы поздравили юных пассажиров с Днем знаний в торжественном видеонапутствии. Они пожелали ребятам доброго пути в мир знаний и интересных открытий. Ролик-напутствие будет транслироваться весь день на инфоэкранах компании.

"Транспортные карты ЦППК, выпущенные в коллаборации с программой "Спокойной ночи, малыши!", можно получить при оформлении абонемента или разового билета в кассе Ярославского и Казанского вокзалов, а также на станции Площадь трех вокзалов D2", – говорится в сообщении.

Начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Попова, в свою очередь, отметила, что среди пассажиров могут найтись те, кто помнит самый первый выпуск "Спокойной ночи, малыши!", вышедший 1 сентября 1964 года. Еще маленькими, продолжила она, они спешили к телевизору, чтобы вновь увидеть любимых героев.

Попова поделилась, что новое поколение продолжает эту добрую традицию. Она подчеркнула, что компания особенно рада отметить день рождения программы выпуском лимитированных карт, а вместе с этим – поздравить с Днем знаний юных пассажиров ЦППК.

Ранее компания возобновила льготы школьникам и студентам при поездках далее зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. Ими можно будет воспользоваться с 1 сентября. Например, на территории Москвы и Владимирской области ученики образовательных учреждений имеют право на льготный проезд на поездах и экспрессах.

Функция заморозки годового проездного появится в приложении "Московский транспорт"