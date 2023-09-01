День знаний проходит штатно во всех регионах РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Праздничные мероприятия ко Дню знаний проходят без сбоев во всех российских регионах, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, ситуация находится на контроле по всей стране.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем знаний. Он отметил, что этот праздник является одним из самых главных для молодой и энергичной Москвы.

По словам мэра, в Москве 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришло более 1,1 миллиона юных москвичей – абсолютный рекорд в истории города.



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