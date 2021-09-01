В ГАИ Москвы опровергли информацию о новом дорожном знаке

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В столичной ГАИ не подтвердили сообщения о введении нового дорожного знака.

"В соответствии с внесенными поправками дорожный знак "6.22" имеет прямоугольную форму, изображение нанесено на белом фоне. Изменена лишь нумерация данного дорожного знака", – уточняется в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В свою очередь, в Дептрансе Москвы объяснили, что внешне знаки ничем не отличаются, но теперь они будут размещаться только на въездах в город.

Ранее сообщалось, что в России табличка "Фотовидеофиксация" станет отдельным дорожным знаком. Выглядеть он будет так же, но сопровождать его знаком с указанием допустимой скорости больше не будут.

Также в конце августа стало известно, что в преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на московские дороги более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!". Разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.

