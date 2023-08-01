Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву из-за воздушной обстановки

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Авиакомпания "Туркменистан" со вторника, 1 августа, приостановила рейсы из Ашхабада в Москву, следует из уведомления на сайте авиаперевозчика.

"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ТАСС, рейсов в Москву не будет до 22 августа. При этом компания S7, также осуществляющая рейсы из Ашхабада в Москву, продолжает продавать билеты на август в штатном режиме.

В ночь на 1 августа украинские силы предприняли попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

До этого аналогичная попытка была осуществлена 30 июля. В результате атаки повреждения получили две офисных башни "Москва-Сити".

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