Около 20 дополнительных экспрессов будет курсировать между Москвой и Одинцово

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Между Москвой и Одинцово по рабочим дням будут курсировать 18 дополнительных экспрессов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).
В пресс-службе рассказали, что на участке между Москвой и Одинцово запущен четвертый главный путь. Теперь количество поездов между Белорусским вокзалом и Одинцово увеличится до 54, а число поездов между столичным регионом и Усово возрастет до 38.
Благодаря развитию транспортной инфраструктуры на данном участке проезжают более 300 пригородных поездов. Новая инфраструктура станет частью МЦД-1 Одинцово – Лобня.
На участке Москва – Одинцово специалисты возвели третий и четвертый главные и станционные пути, площадь которых более 80 километров. Для удобства горожан созданы пять пешеходных тоннелей на станциях Рабочий Поселок, Сетунь, Немчиновка, Баковка и Фили.
Появились новый остановочный пункт инновационного центра "Сколково" и дополнительная платформа на станции Одинцово. Помимо этого, в рамках проекта обновлена инфраструктура ряда железнодорожных станций.
Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск четвертого главного пути для пригородных поездов. Он отметил, что за последние годы число пассажиров пригородного транспорта увеличилось на 70%. Теперь это два миллиона человек в день.
Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути увеличит число пригородных поездов с 139 до 163 пар в сутки. Появится новое расписание: общее сокращение интервалов составит с 5,5 до 3,5 минуты в час пик. Экспрессы Одинцово – Москва будут ходить раз в полчаса – вдвое чаще, чем сейчас. Будет создано 123 тысячи новых пассажирских мест, в поездах станет на 20% свободнее.
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