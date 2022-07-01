Более 20 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, четыре рейса задержали и девять отменили в аэропорту Внуково. Вылеты четырех самолетов отложены в Домодедово, а семь вылетов отменены.

В Шереметьево задержали один рейс.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 6 июля. Закрытыми по-прежнему остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

