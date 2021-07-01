Аэропорт Жуковский погасил задолженность по налогам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Компания "Рампорт Аэро", которая является оператором аэропорта Жуковский, погасила налоговую задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"По состоянию на 30.06.2021 года задолженность оператора международного аэропорта Жуковский АО "Рампорт Аэро" по уплате налогов и сборов за 2020–2021 годы погашена в полном объеме. Обращение о возврате соответствующего искового заявления направлено Федеральной налоговой службой в Арбитражный суд Московской области", – говорится в сообщении.

Первый замгендиректора компании Евгений Солодилин отметил, что в организации всегда признавали необходимость выплачивать налоги, даже во время сложной ситуации в 2020 году.

"Задержка была вызвана не невозможностью собрать требуемые средства, а необходимостью приоритетного решения задачи обеспечения социально-экономической защиты производственного персонала аэропорта, недопущения сокращения штата и уровня заработной платы", – объяснил Солодилин.

Он добавил, что ситуация еще далека от нормальной, но уже позволяет успешно решать существующие проблемы.

Уточняется, что пассажиропоток в аэропорту прошлом году сократился на 80%. С марта по декабрь было обслужено 270 тысяч пассажиров. При этом в настоящее время воздушная гавань возвращается к нормальным показателям.

Ранее СМИ сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта. В Жуковском подчеркнули, что подача заявления связана с задолженностью по налогам. В самом аэропорту эту информацию опровергли.

