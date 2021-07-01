Аэропорт Жуковский погасил задолженность по налогам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Компания "Рампорт Аэро", которая является оператором аэропорта Жуковский, погасила налоговую задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"По состоянию на 30.06.2021 года задолженность оператора международного аэропорта Жуковский АО "Рампорт Аэро" по уплате налогов и сборов за 2020–2021 годы погашена в полном объеме. Обращение о возврате соответствующего искового заявления направлено Федеральной налоговой службой в Арбитражный суд Московской области", – говорится в сообщении.
Первый замгендиректора компании Евгений Солодилин отметил, что в организации всегда признавали необходимость выплачивать налоги, даже во время сложной ситуации в 2020 году.
"Задержка была вызвана не невозможностью собрать требуемые средства, а необходимостью приоритетного решения задачи обеспечения социально-экономической защиты производственного персонала аэропорта, недопущения сокращения штата и уровня заработной платы", – объяснил Солодилин.
Он добавил, что ситуация еще далека от нормальной, но уже позволяет успешно решать существующие проблемы.
Уточняется, что пассажиропоток в аэропорту прошлом году сократился на 80%. С марта по декабрь было обслужено 270 тысяч пассажиров. При этом в настоящее время воздушная гавань возвращается к нормальным показателям.
Ранее СМИ сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта. В Жуковском подчеркнули, что подача заявления связана с задолженностью по налогам. В самом аэропорту эту информацию опровергли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: