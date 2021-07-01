В профсоюзе "Таксист" оценили идею отключать буйных пассажиров от агрегаторов

Фото: телеграм-канал "Baza"
Председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков в беседе с Москвой 24 рассказал, за счет чего можно побороть проблему буйных клиентов.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка избила водителя. Видеозапись конфликта распространилась в Сети. На кадрах видно, как женщина бьет водителя и называет его "петухом". В итоге таксист отказался вести ее до места назначения. Позже в интернете появился ролик, на котором женщина приносит извинения за свое поведение.
По словам эксперта, в настоящее время водители от подобных ситуаций никак не защищены.
"Мер воздействия на таких пассажиров нет никаких. У нас всех приучили, что клиент всегда прав. Но на самом деле по всей стране возникают подобные вопиющие случаи. Поэтому такси – такая отрасль, которая никак не защищена", – заявил председатель профсоюза.
Он отметил, что внесение агрегаторами буйных пассажиров в черный список может отпугнуть клиентов.
"Они не будут этого делать по своим коммерческим соображениям", – считает собеседник Москвы 24.
Каждый регион может принимать у себя дополнительные меры для защиты водителей от подобных ситуаций, отметил Попков. По его словам, решать подобные вопросы в первую очередь должна власть, а не агрегаторы такси.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников выразил мнение, что таксистам со стажем менее трех лет нужно ограничить возможность пользоваться агрегаторами. Он также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, не позволяющим водителям работать сверх нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: