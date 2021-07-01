В профсоюзе "Таксист" оценили идею отключать буйных пассажиров от агрегаторов

Фото: телеграм-канал "Baza"

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков в беседе с Москвой 24 рассказал, за счет чего можно побороть проблему буйных клиентов.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка избила водителя. Видеозапись конфликта распространилась в Сети. На кадрах видно, как женщина бьет водителя и называет его "петухом". В итоге таксист отказался вести ее до места назначения. Позже в интернете появился ролик, на котором женщина приносит извинения за свое поведение.

По словам эксперта, в настоящее время водители от подобных ситуаций никак не защищены.

"Мер воздействия на таких пассажиров нет никаких. У нас всех приучили, что клиент всегда прав. Но на самом деле по всей стране возникают подобные вопиющие случаи. Поэтому такси – такая отрасль, которая никак не защищена", – заявил председатель профсоюза.

Он отметил, что внесение агрегаторами буйных пассажиров в черный список может отпугнуть клиентов.

"Они не будут этого делать по своим коммерческим соображениям", – считает собеседник Москвы 24.





Андрей Попков председатель координационного совета профсоюза "Таксист" Отключить таких пассажиров от агрегаторов – это утопия. При этом можно ввести для них штрафные санкции. Условно, если пассажир поступил подобным образом, в следующий раз тариф для него лично возрастает в два-три раза.

Каждый регион может принимать у себя дополнительные меры для защиты водителей от подобных ситуаций, отметил Попков. По его словам, решать подобные вопросы в первую очередь должна власть, а не агрегаторы такси.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников выразил мнение, что таксистам со стажем менее трех лет нужно ограничить возможность пользоваться агрегаторами. Он также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, не позволяющим водителям работать сверх нормы.

