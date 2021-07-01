Власти Москвы не планируют останавливать работу транспорта из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Останавливать работу городского транспорта в Москве из-за пандемии не будут, поскольку это приведет к остановке города. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы знаем, что остановка городского транспорта – это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано", – отметил Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.

Он добавил, что городской транспорт работает по самым жестким стандартам.

Ранее сообщалось, что в Москве решения об оказании помощи отдельным предприятиям в период пандемии и ограничений будут приниматься точечно. По словам заммэра Владимира Ефимова, некоторые предприниматели пытаются злоупотреблять и "играть общественным мнением", заявив, что их выручка сократилась на 80%.

Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.

В связи с этим в столице были введены новые ограничения. В частности, вход в заведения общепита должен осуществляться по QR-кодам, который выдается привившимся от коронавируса либо переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев.

