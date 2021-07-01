В ФАР рассказали о недостатках прибора для моментального выявления пьяных водителей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в разговоре с Москвой 24 оценил идею внедрения нового прибора для моментального выявления пьяных водителей.
Ранее появление специального оборудования в 2022 году анонсировал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, в рамках реализации национального проекта появятся средства индикации, которые позволят моментально обнаружить водителя с признаками опьянения. Специальный прибор сможет определить наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху, заявил он.
Если у водителя нет признаков опьянения, он сможет продолжить движение, не погружаясь в продолжительный процесс медицинского освидетельствования, подчеркнул Черников. Такие приборы используются во многих странах, добавил глава Госавтоинспекции.
По словам Едрышова, о подобных системах в России говорят уже несколько лет.
"Это индикативный прибор, чтобы инспектору не дышали в лицо. У него, грубо говоря, есть красная и зеленая лампочка. Дыхнул – и если зеленая, то можно ехать. Если красная, то водителя проверяют дальше", – сказал Едрышов.
"На мой взгляд, бесконтрольная процедура не должна проводиться в принципе", – добавил глава ФАР.
Едрышов отметил, что подобные приборы действительно есть у госавтоинспекторов в других странах. Однако их применение там строго регламентировано, подчеркнул эксперт.
"Если это происходит во время массовых рейдовых мероприятий, тогда все оправданно. Потому что коррупционный фактор в таких ситуациях стремится к нулю. Вокруг много людей, много свидетелей", – обращает внимание Едрышов.
Эксперт поддержал бы инициативу, если бы в России эти приборы предложили использовать так же, как за рубежом. Однако в проектах изменения регламента, с которыми ознакомился собеседник Москвы 24, предусмотрен другой порядок.
"Там сказано, что инспектор сможет в любой момент проверять водителя этим прибором", – резюмировал глава Федерации автовладельцев России.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за вождение в пьяном виде. Согласно документу, за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения срок лишения свободы увеличивается с двух лет до трех, а штраф повышается с 200–300 тысяч до 300–500 тысяч рублей.
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