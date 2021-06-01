Москвичам напомнили правила оплаты парковки со шлагбаумом

Фото: ТАСС/ Михаил Фомичев

Жителям столицы рассказали, как правильно оставлять машину на парковках со шлагбаумом. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

В приложении "Парковки Москвы" необходимо ввести номер паркинга в поиске или найти его на карте, далее ввести номер парковочного билета и нажать "Оплатить". Денежные средства спишутся с парковочного счета, который привязан к личному кабинету в приложении.

"Но не забывайте: оплачивать парковку нужно перед выездом. После оплаты у вас будет 10 минут, чтобы уехать", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что, кроме приложения, парковки со шлагбаумом можно оплатить в терминалах, на сайте или по СМС на номер 7757.

В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.