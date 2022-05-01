Почти 64 тыс человек перевезли автобусы КМ у станций закрытого участка салатовой линии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В первый день закрытия участка от станции "Дубровка" до станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро компенсационные автобусы перевезли более 64 тысяч пассажиров. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Более 100 компенсационных автобусов ходили с интервалом около двух минут и перевезли почти 64 тысячи пассажиров закрытого участка; маршрут через Замоскворецкую линию выбрали около 38 тысячи человек. Выросло число людей на станциях: "Дубровка" – в 2 раза, "Волжская" – в 2,2, раза, "Текстильщики" – в 1,5 раза", – говорится в сообщении.

Дептранс также поблагодарил пассажиров, которые предпочли совершать поездки по Замоскворецкой линии метро, чтобы автобусам КМ было проще справиться с нагрузкой.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закрыт по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Закрытие станций придется в основном на выходные и праздники, однако на участке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. Несмотря на запуск автобусов КМ, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно. В связи с этим пассажиров попросили по возможности пользоваться другими линиями метро. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, схему движения в районе изменили.